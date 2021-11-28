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Büyük panik! Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyük panik! Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem oldu

 Peru'nun batısındaki Barranca kentinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, sahil kenti Barranca'nın 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 112,5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti

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