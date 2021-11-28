Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükselten Trabzonspor liderliğini sürdürürken Fatih Karagümrük ise 22 puanla kendisine 6. sırada yer buldu.

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15. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Hamsik'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem Cüneyt Çakır korner kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki Özgüç Türkalp'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltıda kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Yeniden yapılan VAR incelemesinde Viviano'nun çizgiyi erken terk ettiği tespit edildi ve penaltı tekrarlatıldı.

17. dakikada bir kez daha topun başına geçen Djaniny bu kez fileleri havalandırdı: 0-1

31. dakikada Balkovec'in hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunda top ters kanattan az farkla auta gitti.

45+2. dakikada bordo-mavili ekipte Nwakaeme çizgi üzerinde boş kaleye topu gönderemedi. Hamsik'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu şut çekmek yerine pasını arka direkteki Nwakaeme'ye gönderdi. Nwakaeme, Viviano'yu geçen topa direk dibinde vurdu ancak kaleye paralel giden meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre Mor ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Djaniny'nin sol tarafa vermek istediği pasta top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda top farklı şekilde auta giderken bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

62. dakikada Karadeniz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 0-2

Müsabaka Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fatih Karagümrük: 0 - 2 :Trabzonspor

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 64 Tunay Torun), Luckassen, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 84 Baniya), Adnan Uğur (Dk. 72 Arveladze), Jimmy Durmaz, Emre Mor (Dk. 72 Salibur), Bertolacci, Karamoh (Dk. 72 Ahmed Musa), Pesic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 73 Denswil), Siopis, Hamsik (Dk. 82 Abdulkadir Parmak), Djaniny (Dk. 61 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 82 Serkan Asan), Cornelius

Goller: Dk. 17 Djaniny (P), Dk. 62 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Abdülkadir Ömür, Dk. 45 Edgar (Trabzonspor), Dk. 45 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)