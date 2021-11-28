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Ankara'da kurşun yağdırmıştı! Kız arkadaşıyla saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da kurşun yağdırmıştı! Kız arkadaşıyla saklandığı evde yakalandı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Şahmerdan Gürbüz'ü (43) 10 gün önce tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Osman Özdemir (41), Sincan'da kız arkadaşıyla saklandığı evde yakalandı. Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 18 Kasım'da, Hacettepe Mahallesi Hamamönü bölgesinde meydana geldi. Şahmerdan Gürbüz, borç nedeniyle aralarında husumet bulunan Osman Özdemir'in silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla 10 yerinden vurulan Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçan Özdemir'in yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Özdemir'in olay yerinden 06 FLL 28 plakalı aracına bindiğini ve bir süre sonra inip taksiyle kaçtığını tespit etti. Özdemir'in sevgilisi olduğu öğrenilen D.K.'yi (21) takibe alan ekipler, şüpheli ile kız arkadaşını Sincan ilçesinde saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı. Osman Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, sevgilisi D.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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