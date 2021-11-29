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'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti' 'Uyurken abim taciz etti' ! Feyza Altun paylaştı ifşalar şok etti

'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti' 'Uyurken abim taciz etti' ! Feyza Altun paylaştı ifşalar şok etti

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından takipçilerinin başına gelen taciz ve tecavüzleri paylaştı. Altun'a gelen taciz ifşaları okuyanların kanını dondurdu.

'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti' 'Uyurken abim taciz etti' ! Feyza Altun paylaştı ifşalar şok etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, 824 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından kadınların uğradıkları taciz ve tecavüzleri ifşa etmesini istedi.

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'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti' 'Uyurken abim taciz etti' ! Feyza Altun paylaştı ifşalar şok etti

Altun, takipçilerinden gelen yanıtları Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Mide bulandıran olaylar sosyal medyada olay oldu.

İşte Feyza Altun'un paylaştığı ifşalar...

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'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti' 'Uyurken abim taciz etti' ! Feyza Altun paylaştı ifşalar şok etti
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'Komşumuz 8 yaşındayken tecavüz etti' 'Uyurken abim taciz etti' ! Feyza Altun paylaştı ifşalar şok etti
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