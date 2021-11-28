7 milyon çalışan 1 Aralık Çarşamba gününü bekliyor! Asgari ücret ne kadar olacak sızdı!

7 milyondan fazla çalıyanın gözü kulağı 1 Aralık Çarşamba günü Ankara'da yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında olacak. Toplantı öncesi Hükümetin asgari ücret teklifi sızdı. Hükümet kaç lira teklif edecek? İşçi sendikaları ne kadar istiyor? İşte tüm ayrıntılar...

Abone ol

Asgari ücrette kritik viraja girildi. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı Çarşamba günü yapılacak asgari ücret toplantısında olacak. Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak. Dövizdeki dalgalanma, yaşanan fiyat artışları beklentileri yükseltti.

Aralık'ın ilk iki haftasında bitecek...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 Aralık'ta başlayacak görüşmelerde yol haritasını belirledi. Bakan Bilgin "Amacımız Aralık ayının ilk iki haftasında görüşmeleri sonlandırmak" dedi. Bakan Bilgin asgari ücrette desteğin doğrudan işçiye verileceğini ve gelir vergisiyle ilgili alternatif çalışmalar yapıldığını da söyledi.

Asgari ücret teklifi sızdı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anket çalışması yaptı. Ankette işçi ve işveren tarafının nabzı tutuldu. Hazırlanan rapor AK Parti'nin letkili kurulları ile hükümette de masaya yatırıldı. Tüm bunların ardından iktidarın asgari ücret teklifi elli oldu. Hükümetin asgari ücret teklifi kulislere sızdı. Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

İşte hükümetin vereceği rakam

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Hükümet kanadında enflasyon artı 8-10 puan tartışılırken, asgari ücretin 3 bin 600 lira civarında olacağı öne sürülüyor.

İşçi sendikaları ne kadar istiyor? DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 Bin 200 TL olarak açıkladı. HAK İŞ Başkanı Mahmut Arslan asgari ücret 4 kişilik aile için belirlenmeli açıklamasını yaptı. Sendikalar asgari ücretin belirlenmesindeki kriterlerin de değişmesi gerektiği görüşünde. Görüşmelerde işvereni temsilen masada TİSK de yer alacak. TİSK'e göre asgari ücret belirlenirken tüm dengeler gözetilmeli.

Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.