BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  SAĞLIK

Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü

Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü

HOLLANDA'da 13 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Abone ol

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 13 kişinin, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan Hollanda'ya geldiği belirtildi. Güney Afrika'dan 26 Kasım'da dönen 624 yolcuya Schiphol'de korona virüsü testi yapıldığı ve bunlardan 61'inin testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Hangi Kovid-19 varyantını ilgilendirdiğini belirlemek için bu test örneklerinin analiz için RIVM'e gönderildiği ve araştırma sonucunda şimdiye kadar pozitif testlerden 13'ünde Omicron varyantı tespit edildiği kaydedildi.

Araştırmanın henüz tamamlanmadığı ve muhtemelen daha fazla kişide Omicron varyantı olabileceği bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya TEM Otoyolunda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı
Sakarya TEM Otoyolunda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Masterchef Mert Yılmaz kaç yaşında aslen nereli sevgilisi var mı?
Masterchef Mert Yılmaz kaç yaşında aslen nereli sevgilisi var mı?
Adana'da komşu dehşeti! Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti
Adana'da komşu dehşeti! Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti
Safanur Bol Masterchef nereli kaç yaşında elendi mi?
Safanur Bol Masterchef nereli kaç yaşında elendi mi?
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Vicdan azabından ben de gidecektim
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Vicdan azabından ben de gidecektim
Eskişehir'de Gelecek Partisinde toplu istifa şoku! Teşkilatın tamamı istifa etti
Eskişehir'de Gelecek Partisinde toplu istifa şoku! Teşkilatın tamamı istifa etti
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilin valisine genelge gitti! Bundan sonra yasak...
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilin valisine genelge gitti! Bundan sonra yasak...
Görkem Demiral kaç yaşında aslen nereli hangi pogramlara katıldı?
Görkem Demiral kaç yaşında aslen nereli hangi pogramlara katıldı?
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti