Yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı 180'in altına indi

Terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden kararlı operasyonlar terör örgütünün adeta belini kırdı. 11 ay içinde 110 bini aşkın operasyon yapıldı. 73'ü elebaşı 702 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki terörist sayısı 180'in altına indi.

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Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisinden (HDP) ardı ardına yapılan 'sokak' ve 'ittifak' çağrılarının nedenini istatistikler ortaya koydu. Sadece 2021 yılında 110 bini aşkın operasyon yiyen örgüt 73 elebaşını kaybetti. Eylem yapma kapasitesi sıfırlanan örgüte katılım da 50'nin altına indi.

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya 2021 yılında da göz açtırmadı. Emniyet, jandarma ve güvenlik korucuları PKK'ya ağır darbeler vurdu. İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 11 ayında 108 bin 986'sı kırsal, 2 bin 969'u şehir olmak üzere toplam 111 bin 955 operasyon yapıldı.

702 terörist etkisiz 65'i büyük, 340'ı da orta çaplı olan bu operasyonlarda 175'i ölü, 344'ü sağ/yaralı, 183'ü teslim olmak üzere (178'i ikna yoluyla) 702 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin 11'i kırmızı, 2'si mavi, 4'ü yeşil, 20'si turuncu, 30'u gri listede aranıyordu. Aranan listesi dışında öldürülen 6 sözde yönetici de eklendiğinde bu yıl 73 PKK elebaşı etkisiz hale getirilmiş oldu.

Eylem sayısı 3 binlerden 133'e düştü

Terörle mücadelede 2016 yılından bu yana izlenen 'ara-bul-yok et' konseptinin iç güvenliğe etkisi de istatistiklere yansıdı. 2015 yılında irili ufaklı 2 bin 817 eylem/saldırı düzenleyen örgüt hareket edemez hale geldi. Örgütün eylem sayısı 2016'da 2 bin 495'e, 2017'de 1321'e, 2018'de 917'ye, 2019'da 722'ye, 2020 yılında 331'e, 2021 yılında ise 133'e kadar düştü.

Son 180 terörist

Operasyonlarla yurt içindeki terörist sayısı son 5 yılda büyük oranda geriledi. Bu sayı 2016'da 2 bin 800 civarındayken 2017'de 1995'e, 2018'de 1200'e, 2019'da 875'e, 2020'de 320'ye, 2021'de ise 180'in altına düştü. Yine örgüte katılım da dibe vurdu. 2016'da örgüte 706 kişi katılırken bu sayı 2017'de 161'e, 2018'de 136'ya, 2019'da 130'a, 2020'de 53'e, 2021'de 48'e geriledi.