Denizli'de havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları duvara çarptı

DENİZLİ Pamukkale'de silahla havaya ateş açarak araçla ilerleyen baba ve oğlu, polisin takibi sonucu kaza yaparak yakalandı. Şehir magandası baba ve oğulun silahla havaya açtığı ateşte kovanlardan biri evin penceresinden girerek tavana isabet etti.

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde alkollü sürücü Şevket Ş. ve yolcu konumunda bulunan oğlu Selim Ş., 20 AV 200 plakalı otomobille silahla havaya ateş açtı. Polis ekipleri silah sesini duyması üzerine sürücünün peşine takıldı. Polislerden kaçmaya devam eden sürücü yaklaşık 4 kilometre kovalamaca sonucunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir dükkana çarparak durabildi.

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü ve yanında bulunan oğlu Selim Ş. güçlükle araçtan indirildi. Hafif yaralanan Selim Ş., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücü Şevket Ş. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kurşunlardan biri eve diğeri dükkana isabet etti

Baba ve oğlu araçla polisten kaçtığı sırada Atatürk Caddesi üzerinde silahla havaya 4 el ateş açtı. Kurşunlardan biri dükkana isabet ederken diğer kurşun da bir evin penceresinden içeriye girerek tavana isabet ettiği tespit edildi. Kurşunun isabet ettiği evde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdi. Diğer yorgun kurşunlar polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.