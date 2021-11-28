ABD Başkanı Joe Biden kapalı mekanda maskesini indirdi

Şükran Günü haftasında bir mağazada görüntülenen ABD Başkanı Joe Biden, maske kuralına uymadı. Mağazanın kapısındaki yazı dikkat çekti.Abone ol
Şükran Günü haftasını ailesiyle birlikte Nantucket'ta geçiren ABD Başkanı Joe Biden, bir mağazaya gitti.
Objektiflere yansıyan Biden, yeni varyanta ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde maskesini boğazına indirdi.
Ayrıca mağazanın kapısında yer alan yazıda, "Yüz maskesi gereklidir" şeklinde uyarının bulunduğu görüldü.
Adada daha önce alınan bir kararla kapalı mekanlarda maske takılması zorunluluğu geri getirilmişti.
ABD Başkanı Biden de Amerikalılara kapalı mekanlarda maske takmaları yönündeki uyarılarıyla biliniyor.