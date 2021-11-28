EGE ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk köylerine asker yığmaya devam ediyor.

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YUNANİSTAN Genelkurmay Başkanlığı, Batı Trakya'nın Sofulu bölgesinde bulunan Türk köylerinden Büyük Derbent'e özel kuvvetlere bağlı komandolar yerleştirdi. Komandoların Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un emriyle köye geldiği ve askerlerin eski Paraskevudi kışlasında konuşlanacağı belirtildi. Ayrıca bölgede görev yapmak üzere kışlaya 4 askeri helikopter sevk edildi.

Yunan makamları birliğin Bulgaristan-Yunanistan sınırında kaçak göçmenlerin geçişini engellemek ve insan tacirlerinin faaliyetlerini önlemek için sevk edildiğini öne sürdü. Komandoların bölgede 24 saat devriye gezeceği öne sürüldü. Bölgede hali hazırda Yunan askeri ve Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Birlikleri (Frontex) görev yapıyordu.

Köy ortasında tatbikat

Yunanistan, daha önce de sınır güvenli gerekçesi ile Türk köyleri Çirmen ve Sofulu'ya da komando birlikleri kurmuştu. Yine Yunan komando birlikleri Mustafçova'ya bağlı Gökçepınar köyünün ortasında ağır silahlarla tatbikat yapmıştı.