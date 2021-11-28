BIST 1.776
DOLAR 12,37
EURO 14,01
ALTIN 713,05
HABER /  GÜNCEL

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara soruşturma

MERSİN Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlara soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Abone ol

MERSİN Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 22 Kasım'da yayın yasağı kararı verildiği belirtildi.

Yasağa rağmen haber yapıldığına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yayın yasağına rağmen ulusal ve yerel ölçekteki yazılı ve görsel basında bir kısım yanlış içerikli, kişilik haklarını ihlal edici, basının haber verme hakkı ve görevinin sınırlarını aşan ve soruşturmanın selametini tehlikeye düşürebilecek nitelikte birçok haber yapıldığı görülmüştür. Belirtilen içerikteki haberlere yönelik olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 'Gizliliğin İhlali' başlıklı 285. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

Olayın geçmişi

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H. Yağal, 23 Kasım'da tutuklanmış; diğerleri serbest bırakılmıştı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor fırtınasını Fatih Karagümrük de durduramadı
Trabzonspor fırtınasını Fatih Karagümrük de durduramadı
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Masterchef Görkem ablası Esra Demiral kimdir instagram fenomeni
Masterchef Görkem ablası Esra Demiral kimdir instagram fenomeni
ABD'nin Türkiye sınırına tepki çeken sevkiyatları devam ediyor
ABD'nin Türkiye sınırına tepki çeken sevkiyatları devam ediyor
Batman'da aşiret karar aldı! Altın miktarı 80 gramı geçmeyecek: Karara uyulmazsa...
Batman'da aşiret karar aldı! Altın miktarı 80 gramı geçmeyecek: Karara uyulmazsa...
AK Partili Hayati Yazıcı: Var olan sorunlarımızın farkındayız
AK Partili Hayati Yazıcı: Var olan sorunlarımızın farkındayız
Masterchef Pelin kaç yaşında evli mi şarkıcı sevgilisi kimdir?
Masterchef Pelin kaç yaşında evli mi şarkıcı sevgilisi kimdir?
Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
Sakarya TEM Otoyolunda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı
Sakarya TEM Otoyolunda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı
Masterchef Mert Yılmaz kaç yaşında aslen nereli sevgilisi var mı?
Masterchef Mert Yılmaz kaç yaşında aslen nereli sevgilisi var mı?