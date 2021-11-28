Çinli matematikçiler devasa salgın konusunda uyardı

ÇİNLİ matematikçiler tedbirlerden vazgeçilmesi durumunda günlük vaka sayısının 630 bini geçebileceğini düşünüyor.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin, 'virüse karşı sıfır tolerans' politikası yürütüyor. Pekin Üniversitesi matematikçilerinin yaptığı modellemede söz konusu politikadan vazgeçilmesi ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması halinde karşı karşıya kalınabilecek duruma dikkat çekildi.

Çinli bilim insanları ülkelerinin daha etkili aşılar veya özel tedaviler olmadan seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı göze alamayacağını söyledi. Çalışma kapsamında ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve İsrail'in ağustos ayı verileri kullanılarak Çin'in bu ülkelerle aynı taktikleri benimsemesi durumunda olası sonuçlar değerlendirildi.

Günlük vaka sayısı 630 bini geçebilir

Araştırmacılar Çin'in ABD'nin pandemi stratejisini benimsemesi halinde günlük yeni vaka sayısının en az 637 bin 155'e çıkacağı konusunda uyardı. İngiltere ile aynı yaklaşımı benimsenmesi durumunda günlük vaka sayısının 275 bin 793'e, Fransa'nın taktiğine başvurulması halinde ise vakaların 454 bin 198'e ulaşacağı öngörülüyor.

"Açılmaya hazır değiliz"

Raporda, "Tahminler sağlık sistemi üzerinde maliyetli bir yüke yol açacak olasılığı ortaya çıkardı. Bulgularımız şu an için açılma stratejilerini benimsemeye hazır olmadığımıza dair net bir uyarı verdi" denildi.