İşte Beşiktaş'ın Sergen Yalçın kararı

Giresunspor mağlubiyeti sonrası istifa edeceği iddia edilen Sergen Yalçın ile ilgili Beşiktaş yönetimi kararını verdi. Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın zirvesinden "yola devam" kararı çıktı.

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BEŞİKTAŞ, son olarak Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın kritik zirvesinden ise 'devam' kararı çıktı.

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Biz de hocamıza inanıyoruz. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahiptir" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, şunları söyledi:

"Hocamız kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun da kendisine ve takımımıza inancı zaten var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. İnşallah bugünlerin üstesinden hep beraber geleceğiz diye düşünüyorum."

"Hocamıza, futbolcularımıza ve teknik ekibimize destek olmak için buradayız"

"Sene başından beri kurduğumuz kadro itibarıyla hedeflediğimiz yerde olmadığımız aşikar" diyen Kocadağ, "Dün geceki sonucun ardından başkanımız ve hocamız bazı açıklamalar yaptı. Bugün de o açıklamaların sonucunda başkan ve hocamızla değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısız gidişin nedenleri nedir, bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz, bizim neler yapmamız lazım, hocamız neler yapacak bunların değerlendirmesini yaptık. Toplantıda nedenler üzerinde durduk. Bize düşen görevler, hocanın bizden beklentisi nedir bunları tartıştık. Hocamıza, futbolcularımıza, teknik ekibimize destek olmak için buradayız. Bu görev bilincindeyiz, bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın bir kadro dışı talebi olmadı"

Şu anda kadro dışı gibi konuların gündemde olmadığını dile getiren Emre Kocadağ, "Sergen Yalçın'ın kadro dışı talebi yok. Bunlar teknik konular, hocamızın inisiyatifinde olan noktalar. Bize gelen bir şey yok şu ana kadar, hocamızın öyle bir talebi olmadı. Hocamız konsantre olacak ve bir şekilde bu olduğumuz girdaptan Beşiktaş'ı kurtaracak. Biz de ona destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sergen Yalçın inancını yitirmediği sürece biz onun arkasındayız"

Sergen Yalçın'ın son dönemdeki kötü gidişattan dolayı üzüntülü olduğunu belirten Kocadağ, şöyle konuştu: "Kolay bir durum değil. Geçen sene iki kupalı bir takım var. İyi takviyeler var. Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay bir durum değil. O da üzüntülü ama bizim inancımız var, hocamıza güveniyoruz. Başkanımız desteğini iletti. İnşallah buradan hep beraber el ele camiamızla beraber çıkacağız. Sergen Yalçın ilk Beşiktaş'a geldiğinde nasıl arkasındaysak, kendisi inancını yitirmediği sürece biz onun arkasında olduğumuzu söyledik."

Emre Kocadağ ayrıca vefat eden Galatasaray Kulübü'nün 37'nci başkanı Mustafa Cengiz için "Mekanı cennet olsun. Ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Mustafa abi Türk futboluna büyük emekler verdi" açıklamasını yaptı.