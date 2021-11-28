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Türkiye 28 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 28 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 350 bin 385 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 120 milyon 114 bin 498'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Kasım 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 20 bin 7 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırındeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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