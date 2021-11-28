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Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi altında olan eski Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada camiaya başsağlığı dilendi.

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Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Üzücü gelişmeyi mevcut Başkan Burak Elmas ve kulübün resmi hesapları da duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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