Sivasspor'dan Hatayspor'a farklı tarife

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 16'ya çıkartan Sivasspor, gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. 26 puanda kalan Hatayspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.Abone ol
2. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu etkisiz olunca top kalecide kaldı.
5. dakikada Sivasspor soldan korner kullandı. Altıpasın önünde Caner Osmanpaşa'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.
15. dakikada rakip defansın hatasından yararlanıp topu önüne alan Henrique, Munir ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci topu kornere çeldi.
22. dakikada Gradel'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Henrique takımını öne geçirdi: 1-0
31. dakikada Sivasspor yine tehlikeli geldi. Rakip ceza alanında topla buluşan Yatabare müsait durumdaki arkadaşı Kerem Atakan Kesgin'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
48. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Gradel'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Yatabare'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
60. dakikada Gradel sağ kanattaki arkadaşı Henrique'yi gördü. Bu futbolcunun ortasında defans son anda kafayla topu uzaklaştırdı.
63. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan rakip ceza sahasına kestiği top ön direkten sekti. Pozisyonu takip eden Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
83. dakikada Hatayspor tehlikeli geldi. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında rakip defans son anda topu kafayla uzaklaştırdı.
86. dakikada ev sahibi ekip farkı 4'e çıkardı. Gradel'in sağ kanattan ceza alanı içine yerden gönderdiği topa ayağını koyan Yatabare kendisinin 3. takımının 4. golünü filelerle buluşturdu: 4-0
Karşılaşma Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor: 4 - 0 :Hatayspor
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 82 Azubuike), Ulvestad (Dk. 72 Hakan Arslan), Fajr (90+1 Özkan Yiğiter), Gradel, Henrique (Dk. 72 Kayode), Yatabare (90+1 Muhammed Emin Ergin)
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz (Dk. 46 Falette), Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 46 Muhammed Mert), Ribeiro, El Kaabi (Dk. 66 Sackey), Traore (Dk. 87 Kamara), Lobjanidze (Dk. 66 Saint Louis), Diouf
Goller: Dk. 22 Henrique (P), Dk. 43, 48 ve 86 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor), Dk. 67 Henrique (Demir Grup Sivasspor)