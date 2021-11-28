Mehmet Ceyhan'dan yeni kısıtlama çağrısı!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron varyantıyla ilgili twitter'dan uyardı, yeni kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyayı endişelendiren Avrupa Birliği ülkelerinin kısıtlamalar getirdiği Omicron varyantıyla ilgili uyardı, kısıtlamaların genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron, kısa sürede hızla yayıldı. Şimdiye kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edilen virüs son olarak da Hollanda’da görüldü.

Mehmet Ceylan uyardı



Dünyada büyük endişeye neden olan yeni mutasyonla ilgili Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıklamalarda bulundu.

"Kısıtlamalar bütün ülkülere kapsayacak şekilde genişletilmeli"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ceyhan, “Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli ve yurt içinde virüsün yayılmasını önleyecek ve aşılama oranlarını artıracak önlemler artırılmalı” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de rastlanmadı"

Dün Türkiye’deki koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de en çok görülen mutasyonu da açıklamıştı.

Koca, “Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır” demişti.