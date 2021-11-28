Gaziantep FK konuk ettiği Konyaspor'u eli boş gönderdi

Süper Lig'in 14. haftasında yapılan Gaziantep FK, konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 yendi. Bu sonuçla puanını 18'e yükselten Gaziantep FK, gelecek hafta Gztepe'ye konuk olacak. 26 puanda kalan Konyaspor ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic'in kale alanına gönderdiği topa M'Poku hareketlenmek isterken yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada Kitsiou'nun ön direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir vurdu, top direkten döndü.

17. dakikada Gaziantep FK eşitliği sağladı. Serbest vuruşu kullanan Maxim'in ön direğe gönderdiği topu Caulker kafayla filelere gönderdi: 1-1

31. dakikada Maxim ceza sahasına girerken topu solundaki Dicko'nun önüne bıraktı. Dicko'nun şutunda top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası çaprazından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

51. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim topu sağ kanattan bindiren Hamza Mendyl'ın önüne bıraktı. Çizgiye inen Hamza Mendyl'ın kale alanına çevirdiği topu Muhammet filelere gönderdi: 2-1

56. dakikada sağ çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim'in kale alanına gönderdiği topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Doğan Erdoğan'ın şutunda top auta gitti.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Dicko topu ceza sahasını çaprazdan gören Maxim'in önüne bıraktı. Maxim topu Recep Niyaz'a verdi. Recep'in şutunda top auta gitti.

71. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cikalleshi soldan topla birlikte içeriye doğru kat ederek şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 2-2

84. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Endri Çekiçi'den önce araya giren Djilobodji kornere gönderdi.

85. dakikada Gaziantep FK bir kez daha öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Hamza Mendyl rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve topu bekletmeden kale alanına çevirdi. Kale alanında topu önünde bulan Figueiredo'nun vuruşunda top filelere gitti: 3-2

90+1. dakikada sol kanattan Sagal topla birlikte rakip ceza sahasına kadar sokularak şutunu attı. Savunmadan dönen top Maxim'de kaldı. Maxim'in sert şutunda top auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK: 3 - 2 :Konyaspor

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Samet Çiçek, Mehmet Emin Tuğral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Muhammet Demir, (Dk. 80 Sagal) Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz, (Dk. 90 Furkan Soyalp) Doğan Erdoğan, (Dk. 73 Oğuz Ceylan) Hamza Mendyl, (Dk. 90 Halil İbrahim Pehlivan) Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko (Dk. 73 Figueiredo)

Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Anicic, Bytyqi, Serdar Gürler (Dk. 85 Michalak) Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 62 Endri Çekiçi ), Cikalleshi (Dk. 78 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 78 Ahmed Hassan), Skubic (Dk. 62 Barış Yardımcı)

Goller: Dk. 17 Caulker, Dk. 51 Muhammet Demir, Dk. 85 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 6 Guilherme, Dk. 71 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk.4 Djilobodji, Dk. 25 Günay Güvenç, Dk. 85 Muhammed Demir, Dk. 91 Kitsiou (Gaziantep FK) , Dk. 40 M'Poku Dk. 56 Adil Demirbağ, Dk. 69 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)