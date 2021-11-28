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Niğde Adana otoyolunda köprüden düşerek alev alan TIR'daki 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Niğde Adana otoyolunda köprüden düşerek alev alan TIR'daki 2 kişi öldü

NİĞDE-Adana otoyolunda köprüden düşen TIR'ın alev alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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Halil Aytekin yönetimindeki 27 AAG 932 plakalı donmuş et yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınındaki köprünün refüjünden düştü. Kaza yerinin yakınlarında bulunan bölge trafik ekipleri Abdullah Alkan'ı yaralı olarak kurtardı, ardından TIR alev almaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ile Niğde ve Ulukışla belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürdüğü yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Aytekin ile araçta yolcu olarak bulunan Kenan Koçsoy, hayatını kaybetti. Yaralanan Alkan, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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