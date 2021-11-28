Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı önemli anlar ve geniş özet
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 22 puana yükselen sarı-kırmızılıların ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Küme düşme potasındaki ev sahibi ise aldığı beraberlikle puanını 13 yaptı.Abone ol
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Müsabakada 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 22'ye yükselten Galatasaray, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Puanını 13 yapan Yeni Malatyaspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
Maçtan önemli dakikalar
25. dakikada ceza sahası yayına yakın noktada Babel'in çektiği şutta top kalenin sağından auta çıktı.
31. dakikada gelişen ev sahibi ekibin atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Muslera topu kornere çeldi.
34. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi. Savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
46. dakikada Galatasaray'ın sol kanatta gelişen atağında Van Aanholt topu ceza sahasına gönderdi. Topla kale sahası içinde buluşan Diagne'nin şutunda direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
74. dakikada sol çaprazdan topu ceza sahasına sokan Van Aanholt'un çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
90+2. dakika konuk ekibin orta sahadan gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta kaleci Ertaç Özbir topu kornere gönderdi.
90+4. dakikada ceza yayının önünde Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Yeni Malatyaspor: 0 - 0 :Galatasaray
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Karim Hafez, Jospin, Mallan (Dk. 90+4 Mert Miraç Altıntaç), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 78 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Emre Kılınç (Dk. 46 Cicaldau), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 64 Feghouli), Diagne
Kırmızı kart: 90+5 Sumudica (Teknik Direktör) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Jospin, Dk. 69 Sadık Çiftpınar, Dk. 83 Mallan, Dk. 84 Karim Hafez, Dk. 90+5 Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 59 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 88 Feghouli (Galatasaray)