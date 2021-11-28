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Bitlis'te 19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bitlis'te 19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde 19 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İshak Çağlayan'ın cesedi Van Gölü'nde bulundu.

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BİNGÖL'den hafızlık eğitimi için Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen 18 yaşındaki İshak Çağlayan, 9 Kasım günü gece saatlerinde eğitim gördüğü Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursundan izinsiz ayrıldı.

Çağlayan'dan haber alınamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi.

İlçe genelinde 19 gündür yürütülen çalışmalar sonucu Çağlayan'ın cansız bedeni Van Gölü'nde kıyıya yakın bölgede bulundu.

Çağlayan'ın cenazesi Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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