Asgari ücret 2022'de 4 bin lira yapacak formül bulundu! İşte Asgari ücrette son gelişmeler

2022 yılı için asgari ücret belli oluyor. İktidar kanadından gelen açıklamalar yüksek zam beklentisi doğururken, asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için formüller üzerinde çalışılıyor. İşte Asgari ücrette son durum...

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Yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü kulağı, 2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık Çarşamba günü toplanıyor. İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına Bakanlık ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için yapılan tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dâhil bütün seçenekler çalışılıyor.

Bakan Bilgin, anket sonuçlarını Erdoğan'a sunacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor.

İşçi ve işveren ilk kez. karşı karşıya gelecek

Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirecek. Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek.

Bekar çalışanın yaşam maliyeti 3903 lira

İktidar kanadından gelen açıklamalar zam oranının enflasyonun üzerinde olacağını gösterirken, asgari ücreti yukarı çıkarmak için vergiler dâhil çok yönlü bir çalışma yürütülüyor. Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 lira olarak hesapladı.

Vergi kalemleri düşürülebilir

Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.

2022 asgari ücret brüt ve net kaç lira olacak?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor.

Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.

Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

İşverene maliyeti 4 bin 200 lirayı geçiyor

Gelir Vergisi Kanunu 103. maddeye göre; asgari ücretli bir işçinin, ücret matrahının yıllık 24 bin TL'yi aştığı ay ve takip eden diğer aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi gerekiyor. Bu yıl için asgari ücrette işveren payı 554,51 TL, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 TL'yi buluyor. Böylece 2021 yılı rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203,56 TL oluyor.