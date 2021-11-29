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İsmail Saymaz dereyi görmeden paçayı sıvadı Cem Küçük'e 23 bin TL ödeyecek

İsmail Saymaz dereyi görmeden paçayı sıvadı Cem Küçük'e 23 bin TL ödeyecek

Hakaret davasında Cem Küçük'ten 18 bin TL tazminat kazanan İsmail Saymaz, İstinaf mahkemesinde kaybedince bu kez dalga geçerek aldığı parayı 23 bin TL olarak ödemeye mahkum oldu.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz dereyi görmeden paçaları sıvadı dalga geçerken dalga geçilen oldu. Cem Küçük'e karşı açtığı hakaret davası ummadığı bir şekilde sonuçlandı.

Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 10 bin TL'lik tazminat kazanan Saymaz, sosyal medya hesabından Cem Küçük ile dalga geçmeye başladı.

Küçük'le dalga geçiyordu

Faiziyle birlikte Saymaz'a 18 bin TL ödeyen Cem Küçük, pes etmedi ve davayı yargının son aşaması olan İstinaf'a taşıdı. Oradan çıkan karar İsmail Saymaz için tam bir yıkım oldu. 

İstinaf, geçen hafta karar verdi ve tazminata gerek olmadığını söyledi. Cem Küçük'ün ödediği paranın yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi. 

"Az zekalı İsmail"

Mahkeme kararını "İsmail Saymaz paramı ezdin mi?" başlıklı yazısında paylaşan Küçük, faiziyle birlikte geri alacağı tazminat parasını Saymaz'a böyle seslendi: 

"Az zekâlı İsmail, faiziyle 23 bin lirayı bana yatırman gerekiyor. Zamanında teşekkür ettiğin Aslı Kazan ve Serdar Laçin’e parayı ver, avukatlarıma teslim etsinler. Hadi bakayım. Hahah... Merak etme ben eve icra getirmem. Düşmüş zavallılara vurmam. Bu arada param yok deme sakın, Halk TV’den iyi maaş alıyorsun. Ona göre..."

Cem Küçük'ün yazısının tamamı

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