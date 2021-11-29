Türkiye'de her 5 kadından biri kocasından dayak yiyor! Çarpıcı araştırma

Kadına şiddet olaylarıyla ilgili yapılan son araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Türkiye'de her 5 kadından biri eşinden şiddet görüyor.

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Son dönemlerde toplumdaki artan şiddet olayları herkesi tedirgin etmeye başladı. Bu konuda NG Araştırma tarafından yapılan bir çalışma ise dikkat çekti.

Araştırmada fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutlar ayrı ayrı ele alındı. 12-23 Kasım tarihleri arasında “www.benderimki.com” adresi üzerinden yapılan çalışmaya Türkiye genelindeki 15 yaş üzeri farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2 bin 52 kişi katıldı. Sonuçlar şöyle:

> Kadın ve erkeklerden yüzde 12’si eşi veya sevgilisinden şiddet görüyor.

> Kadınların yüzde 20’si kocasından dayak yiyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 4.

> En çok uygulanan fiziksel şiddet “tokat”.

Üç kişiden biri şiddet gördüğünü saklıyor

> Fiziksel şiddet görenlerin 10’da biri “Eski sevgilim veya eski kocam beni hâlâ dövüyor” dedi.

> Her üç kişiden biri bunu şiddet gördüğünü saklıyor.

> Dört kişiden biri ise psikolojik şiddete maruz kalıyor.

> Psikolojik şiddet gördüğünü beyan edenlerin oranı erkeklere göre üç kat daha fazla.

> Kadınlar, karşı cinsin kendisine küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözlerle psikolojik baskı uyguladığını söylüyor. Ayrıca başkalarıyla kıyaslanmak da kadınların muzdarip olduğu bir durum...

> Psikolojik baskı görenlerin yüzde 42’si bu duruma bir türlü çözüm bulamıyor. Yüzde 60’ı ise bunun önüne geçmek için nasıl bir destek alması gerektiğini bilmiyor.