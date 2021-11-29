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Ünlü sanatçı Alişan Çıplak hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı: Meğer 4 ay önce...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ünlü sanatçı Alişan Çıplak hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı: Meğer 4 ay önce...

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Alişan Çıplak kansere yenik düştü. Sosyal medya hesabından helallik isteyen Çıplak, 4 ay sonra vefat etti.

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Osmancık Devlet Hastanesi’nden emekli olan Türk Halk Müziği sanatçısı Alişan Çıplak (67), son 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Alişan Çıplak, 1 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli paylaşım kardeşlerim iki yıldır mücadele ettiğim kanser sonunda beni yatağa düşürdü. Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin. Hakkımı sizlere helal ediyorum. Allah'ın takdiri ne ise ona inancımız ve imanımız tamdır. Hayırlı dualarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullanarak, "Unutulmamak amacıyla hatıra olsun dostlarıma" paylaşımı ile seslendirdiği "Huri Melek misin? "türküsüyle helallik istedi. Türk Halk Müziği'ne uzun yıllar emek ve gönül veren Alişan Çıplak, kanser hastalığına yenik düşerek bugün vefat etti. Vefat haberi ilçe halkını üzüntüye boğan Çıplak’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakiben Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazından sonra Asri Mezarlığa defnedilecek.

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