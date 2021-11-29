Mehmet Barlas: Aklınız kıtsa sadece doların fiyatına bakarsınız

Mehmet Barlas, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin darbe girişiminde başarılı olup Türkiye'yi ele geçirmeleri halinde Türkiye'nin başına nelerin gelebileceğini sorgulanmasını istedi ve "Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız" dedi.

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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüdüğünü savunurken, "Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Barlas, bugün kaleme aldığı "Zor bir hayata nasıl dayanacağız?" başlıklı yazısında "Düşünüyorum, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bütün bu FETÖ'cüler kim bilir bize neler yaparlardı? Çünkü öğrendik ki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi başarıya ulaşsaydı Fetullah Gülen uçakla Amerika'dan Türkiye'ye gelecek ve Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı saray benzeri malikâneye yerleşecekti ve "Türkiye'nin Humeyni'si" olacaktı. Böyle bir dünyayı öncelikle kadınların hayal etmesini diliyorum. Bugünkü 'Taliban Afganistanı'nda kadınların üniversiteye erkeklerle birlikte gitmeleri yasak. Kadınların sinema filmlerinde ve tiyatrolarda rol almaları yasak. Bugün AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret söylemleri seslendiren sözde modern kadınların bütün bunlardan haberi olup olmadığı belli değil. Yani biraz bilinçli olsalar yatıp kalkıp Erdoğan'ın sağlığına dua ederler" ifadelerine yer verdi.

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendirmelerde bulunan Barlas, şunları ifade etti:

"Bereket, Türkiye yönetimi şu anda kendi kendine belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüyor. Bu sayede Türkiye hem bu bölgenin hem de dünyanın çok önem verilen bir stratejik gücü halinde. Son olarak Türkçe konuşan devletlerle varılan işbirliğinin ulaştığı noktaları da gördük. Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız. Diyorum ki herkesin biraz kafasını çalıştırması şart. Öyle şeyler yaşanıyor ki bunlardan ders alınmazsa bu ülkenin yarını da cehenneme döner."