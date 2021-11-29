BIST 1.785
DOLAR 12,54
EURO 14,15
ALTIN 722,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da 8 bin TL'ye kiraya verdi başına gelmeyen kalmadı! 1 aydır...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 8 bin TL'ye kiraya verdi başına gelmeyen kalmadı! 1 aydır...

İSTANBUL'da araç kiralama işi yapan firma yetkilileri kiraya verdikleri kamyonun GPS'si sökülünce 1 aydır il il gezip araçlarını arıyor.

Abone ol

Uzun yıllardır İstanbul'da vinç ve araç kiralama işi yapan Osman Özkul ve Halil Sarp, kamyonlarını Bursa'da yaşayan bir şahsa aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdi. Kiraladıkları kamyonun 6 gün sonra GPS sinyali kesilince şüphelenip kiraladıkları kişiyi aradılar. Kiraladıkları kişi karşı firma yetkililerinin telefonlarına çıktı.

Aracı geri isteyen firma yetkilileri olumlu cevap alamadı. GPS'si de sinyal vermeyen araçlarının parçalanıp satılmasından endişe eden firma yetkilileri Bursa'ya gelerek bu kişiden şikayetçi oldu. Aynı zamanda kiraladıkları kişilerin Türkiye'nin farklı noktalarında yaşayan yakınlarına tek tek ulaşıp araçlarını bulmak için mücadele ettiler. Osman Özkul ve Halil Sarp; 1 aydır 500 bin lira değerindeki kamyonlarını bulmak için Türkiye'nin bir çok ilini gezip kamyonlarını arıyor.



"Aylık 8 bin lira karşılığında kira sözleşmesi yaptık"
Tek isteklerinin kamyonlarını bulmak olduğunu ifade eden Osman Özkul ve Halil Sarp, "Biz kamyonu Bursa'da bir kişiye aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdik. 1 aydır kanyonumuzu hiç bir şekilde bulamıyoruz. Kamyon HTS kayıtlarına da takılmamış, aracımızın maddi değeri 500 bin lira. Biz karşı tarafla aylık 8 bin lira karşılığında kira sözleşmesi yaptık. Kiraya verdiğimiz aracımızın GPS sökülünce İstanbul'dan gelip Bursa'da suç duyurusunda bulunduk. Kiraya verdiğimiz kişiye telefonla ulaştığımızda "ben sizi geri arayacağım" cevabı veriyor. Kiraya verdiğimiz Türkiye'nin farklı illerinde oturan yakınlarına tek tek gittik ama bir netice alamadık" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji alarm verdi 58 ile kuvvetli yağış fırtına geliyor: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa
Foto Galeri Meteoroloji alarm verdi 58 ile kuvvetli yağış fırtına geliyor: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Osman Müftüoğlu: Aşılar Omikron'a karşı etkili olmayabilir!
Osman Müftüoğlu: Aşılar Omikron'a karşı etkili olmayabilir!
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Zerrin Özer kaç yaşında aslen nereli son hali ve gençliği nasıl?
Zerrin Özer kaç yaşında aslen nereli son hali ve gençliği nasıl?
Dövizle borçlananlar zorda! Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebi yapın
Dövizle borçlananlar zorda! Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebi yapın
Böylesi görülmedi! Rize'de dükkandaki yazıyı görenler şaştı kaldı: Tebrik ediyorum vallahi.
Böylesi görülmedi! Rize'de dükkandaki yazıyı görenler şaştı kaldı: Tebrik ediyorum vallahi.
Ünlü sanatçı Alişan Çıplak hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı: Meğer 4 ay önce...
Ünlü sanatçı Alişan Çıplak hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı: Meğer 4 ay önce...
Zerrin Özer''e ne oldu intihar mı etti son durumu doktoru açıkladı
Zerrin Özer''e ne oldu intihar mı etti son durumu doktoru açıkladı
PKK 850 DEAŞ'lıyı 8 bin dolar karşılığı serbest bırakacak!
PKK 850 DEAŞ'lıyı 8 bin dolar karşılığı serbest bırakacak!
BUDO ve İDO'ya lodos engeli! Seferler iptal edildi
BUDO ve İDO'ya lodos engeli! Seferler iptal edildi
Hayat Cengiz kimdir Mustafa Cengiz'in eşi kaç yaşında mesleği nedir?
Hayat Cengiz kimdir Mustafa Cengiz'in eşi kaç yaşında mesleği nedir?