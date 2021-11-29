Meteoroloji alarm verdi 58 ile kuvvetli yağış fırtına geliyor: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa
Meteorolojinin 29 Kasım verilerine göre 52 il için sarı ve turuncu uyarıda bulunuldu. Kuvvetli yağış ve fırtına ile ilgili valilikler de vatandaşları uyardı.
Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Yer yer fırtına beklenen bölgelerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.
TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER
İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.
SARI UYARI YAPILAN İLLER
Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize.
İstanbul Valisinden uyarı: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.