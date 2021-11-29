Meteoroloji alarm verdi 58 ile kuvvetli yağış fırtına geliyor: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.