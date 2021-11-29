BIST 1.783
DOLAR 12,57
EURO 14,17
ALTIN 722,94
HABER /  EKONOMİ

TÜİK Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi rakamlarını açıkladı Düşüş sürüyor!

TÜİK Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi rakamlarını açıkladı Düşüş sürüyor!

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 99,3 değerine düştü.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, Kasım ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında gitti
Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında gitti
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
İstanbul'da 8 bin TL'ye kiraya verdi başına gelmeyen kalmadı! 1 aydır...
İstanbul'da 8 bin TL'ye kiraya verdi başına gelmeyen kalmadı! 1 aydır...
Zerrin Özer kaç yaşında aslen nereli son hali ve gençliği nasıl?
Zerrin Özer kaç yaşında aslen nereli son hali ve gençliği nasıl?
250 bin lira dolu çantayı çaldı polis yakaladı savcılıktan serbest bırakıldı
250 bin lira dolu çantayı çaldı polis yakaladı savcılıktan serbest bırakıldı
Böylesi görülmedi! Rize'de dükkandaki yazıyı görenler şaştı kaldı: Tebrik ediyorum vallahi.
Böylesi görülmedi! Rize'de dükkandaki yazıyı görenler şaştı kaldı: Tebrik ediyorum vallahi.
P&G'nin ter önleyici ürünlerinde kanserojen benzen tespit edildi
P&G'nin ter önleyici ürünlerinde kanserojen benzen tespit edildi
Ünlü sanatçı Alişan Çıplak hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı: Meğer 4 ay önce...
Ünlü sanatçı Alişan Çıplak hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı: Meğer 4 ay önce...
Zerrin Özer''e ne oldu intihar mı etti son durumu doktoru açıkladı
Zerrin Özer''e ne oldu intihar mı etti son durumu doktoru açıkladı
PKK 850 DEAŞ'lıyı 8 bin dolar karşılığı serbest bırakacak!
PKK 850 DEAŞ'lıyı 8 bin dolar karşılığı serbest bırakacak!