Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'e FETÖ'den beraat kararına onaya Nedim Şener'den tepki

Yazar Nedim Şener, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'e FETÖ üyeliği suçundan verilen beraat kararına savcılığın yaptığı itirazı reddetmesine tepki gösterdi.

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Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'e FETÖ üyeliği suçundan verilen beraat kararını, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin onaması tartışma konusu oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Arınç'ın damadı olduğu için beraat kararı alındığını söyleyerek köşe yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"‘Bülent Arınç’ın damadı olduğu için beraatine’ diye yazmayı unutmuşlar"

Karara ilişkin kendisine çok sayıda tepki iletildiğini belirten Şener, şu ifadelere yer verdi:

"Bu karar hiçbirinin içine sinmiyor hele kararı dikkatlice okuyan avukat bir şehit yakınının, “Nedim Bey, beraat kararına ve yeni delillere rağmen beraat kararı hakkındaki onama kararının gerekçesine, ‘Bülent Arınç’ın damadı olduğu için beraatine’ diye yazmayı unutmuşlar” deyince, ne diyeceğimi bilemedim.

Sanki o kararı ben vermişim, ben onamışım gibi utandım. Onlar hem söylediklerinde hem sitemlerinde haklılar çünkü FETÖ’cü darbecilere direnirken kaybettikleri “canları” nedeniyle üzerimizde hak sahibiler."

Beraat kararına itiraz eden iki hakimden birisi olan Ceyhun Yılmaz'ın görüşlerine yer veren Şener, yazısını böyle tamamladı:

Bank Asya hesapları çıkartıldı

"Ayrıca, Ekrem Yeter’in, Bank Asya hesap hareketlerinin değerlendirilmesinde, özellikle talimat döneminde Bank Asya’ya yüklü miktarda yatırılan para ve katılım hesaplarının örgütsel talimata uygun gerçekleştirildiği ifade edilirken yazıdaki, “Tüm bu beyan ve tespitler çerçevesinde sanığın FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği, beraate ilişkin ilk derece mahkemesinin kabul ve uygulamasının yerinde olmadığı, sanığın yüklenen suçu işlediği değerlendirilerek, hakkında duruşma açılarak, eylemine uyan silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği” düşüncesi ile “esastan redde dair “sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.

15 Temmuz şehitleri ve gazilerimiz ile ihanete uğramış Türk milleti adına da bu beraat kararına katılmıyorum."

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