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Benzin ve motorine kallavi indirim! Bu gece yarısından itibaren 90 kuruş ucuzlayacak

Benzin ve motorine kallavi indirim! Bu gece yarısından itibaren 90 kuruş ucuzlayacak

Son dönemde üst üste kallavi zamlarla 10 lira sınırına dayanan benzin ve motorine büyük indirim geliyor... İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli...

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Benzin ve motorin zamlarından bunalan vatandaşa müjdeli haber. 30 Kasım Salı (bu gece yarısı) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve motorine geçen hafta 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı.

Güncel pompa fiyatları...

Son gelen 1 liranın üzerindeki zamla birlikteAnkara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkmıştı.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya yükselmişti.

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