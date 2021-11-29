Serpil Çakmaklı Nihat Doğan olayı nedir gençliğinde bebek aldırdı

Flash TV'nin sansasyonel magazin programı Al Sana Haber'de ortaya atılan bir iddia günün konusu oldu. Sisi Lakaplı Seyhan Soylu'nun iddiasına göre Serpil Çakmaklı Nihat Doğan 17 yaşındayken ondan çocuk aldırdı. Banu Alkan ile saç saça kavgaya girdi. Nihat Doğan 45 Serpil Çakmaklı 59 yaşında. Yani aralarında 14 yaş var. Peki nedir bu Nihat Doğan, Serpil Çakmaklı bebek aldırma olayı, işin aslı...

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Yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'deki Al Sana Haber programı yine seçtiği konular le gündemi mesgul etmeye devam ediyor. Magazin programı olan Al Sana Haber'in moderatörü Sisi lakaplı Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın Serpil Çakmaklı'yı hamile bıraktığını ve Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan'ın 17 yaşında olduğunu öğrenince bebeği aldırdığını iddia etti. Bir şaşırtan iddia ise Banu Alkan'ın Nihat Doğan için oyuncu arkadaşı Serpil Çakmaklı ile saç saça baş başa kavga ettiğini söylemesi oldu.

Şaşırtıcı itiraflarıyla gündemden düşmeyen iddiaların ortaya atıldığı programda şok haberlere bir yenisi daha eklendi. Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında bomba iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Daha önce Serpil Çakmaklı ve Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiğini iddia edilmişti bu sefer de, 'Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp, çocuk aldırdı' denildi.

Yoruma kızınca Nihat Doğan'a 'Bak yine kaşınıyorsun. Serpil Çakmaklı aşkını nasıl patlattıysam. Neden ayrıldığını söylerim' dedi. Nihat Doğan bu sözleri duyunca yerinden fırladı ve ne yapacağını şaşırdı.

İddia sahibi program sunucu sözlerine şöyle devam etti: 'Serpil Çakmalı ile Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı O tarihlerde de Serpil Çakmaklı büyük star ve bir içim su, Serpil Nihat'a sormuş, tabii ki Nihat kadını 26 yaşındayım diye kandırmış, sahte kimlik göstermiş kadında ne bilsin bunun fırlama kurnaz olduğunu, öğrenince çocuğu aldırıp hemen ayrıldı.' Nihat doğan ne yapacağını bilemeyerek konuyu değiştirmeye çalıştı ve 'Beni rezil ettin yeter' diyerek susturmaya çalıştı.