BIST 1.785
DOLAR 12,55
EURO 14,14
ALTIN 724,43
HABER /  DÜNYA

DSÖ'den Omicron için açıklama: Küresel risk çok yüksek

DSÖ'den Omicron için açıklama: Küresel risk çok yüksek

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni Omicron varyantına ilişkin küresel riskin 'çok yüksek' olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün dünyayı alarma geçiren ve seyahat yasaklarının geri gelmesine yol açan yeni varyantı Omicron ile ilgili olarak 194 üye ülkeye teknik bilgilendirme yaptı.

Omicron'un küresel çapta yayılması ihtimalinin ve varyantla ilgili küresel riskin çok yüksek olduğunun altını çizen DSÖ yetkilileri, varyantın özelliklerine bağlı olarak ileride büyük vaka artışları yaşanabileceği, bunun da ciddi sonuçları olabileceği uyarısı yaptı. Üye ülkeleri ilk Omicron vakalarını bildirmeye çağıran DSÖ yüksek risk grubundakileri aşılama hızının artırılması gerektiğini de vurguladı.

Öte yandan seyahat engelleri ve sınırların kapatılmasını yanlış bulduğunu bir kez daha dile getiren yetkililer, ülkelerden bu konuda riske dayalı bir yaklaşım benimsemelerini istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekin Acar'a dolandırıcı şoku! İş kadını ile anlaştı karşısında icra memurlarını buldu
Tekin Acar'a dolandırıcı şoku! İş kadını ile anlaştı karşısında icra memurlarını buldu
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'e FETÖ'den beraat kararına onaya Nedim Şener'den tepki
Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'e FETÖ'den beraat kararına onaya Nedim Şener'den tepki
Kilosu 75 TL! Adana'da günde 14 tepsi satılıyor: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta
Kilosu 75 TL! Adana'da günde 14 tepsi satılıyor: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta
Mehmet Barlas: Aklınız kıtsa sadece doların fiyatına bakarsınız
Mehmet Barlas: Aklınız kıtsa sadece doların fiyatına bakarsınız
ABD'den PKK/YPG'ya yeni destek! 100 araçlık konvoyla gönderdiler
ABD'den PKK/YPG'ya yeni destek! 100 araçlık konvoyla gönderdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'bürokrat' çıkışı! Çok sayıda yolsuzluk dosyası gönderdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'bürokrat' çıkışı! Çok sayıda yolsuzluk dosyası gönderdiler
TÜİK Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi rakamlarını açıkladı Düşüş sürüyor!
TÜİK Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi rakamlarını açıkladı Düşüş sürüyor!
Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında gitti
Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında gitti
İstanbul'da 8 bin TL'ye kiraya verdi başına gelmeyen kalmadı! 1 aydır...
İstanbul'da 8 bin TL'ye kiraya verdi başına gelmeyen kalmadı! 1 aydır...