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MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 1, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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