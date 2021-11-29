BIST 1.785
DOLAR 12,55
EURO 14,14
ALTIN 724,43
HABER /  MEDYA

Deutsche Welle'den skandal Çerkes paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı: Tepkiler çığ gibi

Deutsche Welle'den skandal Çerkes paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı: Tepkiler çığ gibi

Deutsche Welle Türkçe'nin hazırladığı 'Çerkesler en çok Türkiye'de asimilasyona uğradı' haberine Türkiye'de yaşayan Çerkesler, "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkma." diyerek cevap verdi.

Abone ol

Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe, bugün hazırladığı haberde Çerkeslerin Türkiye'de asimilasyona uğradığını iddia etti. Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." denildi.

Haberde ayrıca, "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine yer verildi. DW'nin bu asılsız haberi sonrası Çerkeslerden tepkiler gelmeye başladı. Çerkesler, DW'nin Türkiye'ye yönelik iddialarını asla kabul etmediklerini söyledi.


"Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz"
"Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız." şeklinde açıklama yapan Çerkesler, "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz." diyerek Deutsche Welle'e gerekli cevabı verdi. Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Çerkesler, "Biz bu vatanı ekmeğini yediğimiz için değil, açlıktan ölsek de severiz. Bizim sevgimiz ekmek kırıntılarına endeksli değildir. HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE." ifadelerini kullandı.



"Seçmeli Çerkesce dersleri konulmuştur"
Ayrıca Türkiye'de Çerkeslere birçok imkanın sunulduğun belirterek, "Türkiye'de üniversitelerde Çerkesce bölümleri açılmış, ilköğretimde seçmeli Çerkesce dersleri konulmuştur.  Türkiye Cumhuriyeti'nde Çerkeslere yönelik bir asimilasyon yoktur. Türkiye'deki Çerkesler Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır!" notu düşüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci el fiyatları uçtu! Clio'nun fiyatı yarım milyonu buldu!
İkinci el fiyatları uçtu! Clio'nun fiyatı yarım milyonu buldu!
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Benzin ve motorine kallavi indirim! Bu gece yarısından itibaren 90 kuruş ucuzlayacak
Benzin ve motorine kallavi indirim! Bu gece yarısından itibaren 90 kuruş ucuzlayacak
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Serpil Çakmaklı Nihat Doğan olayı nedir gençliğinde bebek aldırdı
Serpil Çakmaklı Nihat Doğan olayı nedir gençliğinde bebek aldırdı
DSÖ'den Omicron için açıklama: Küresel risk çok yüksek
DSÖ'den Omicron için açıklama: Küresel risk çok yüksek
Tekin Acar'a dolandırıcı şoku! İş kadını ile anlaştı karşısında icra memurlarını buldu
Tekin Acar'a dolandırıcı şoku! İş kadını ile anlaştı karşısında icra memurlarını buldu
Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'e FETÖ'den beraat kararına onaya Nedim Şener'den tepki
Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'e FETÖ'den beraat kararına onaya Nedim Şener'den tepki
Serpil Çakmaklı kaç yaşında Nihat Doğan'dan bebek aldırdı iddiası
Serpil Çakmaklı kaç yaşında Nihat Doğan'dan bebek aldırdı iddiası
Kilosu 75 TL! Adana'da günde 14 tepsi satılıyor: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta
Kilosu 75 TL! Adana'da günde 14 tepsi satılıyor: Türkiye’de yeni bir çığır açmakta