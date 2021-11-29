Deutsche Welle'den skandal Çerkes paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı: Tepkiler çığ gibi

Deutsche Welle Türkçe'nin hazırladığı 'Çerkesler en çok Türkiye'de asimilasyona uğradı' haberine Türkiye'de yaşayan Çerkesler, "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkma." diyerek cevap verdi.

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Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe, bugün hazırladığı haberde Çerkeslerin Türkiye'de asimilasyona uğradığını iddia etti. Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." denildi.



Haberde ayrıca, "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine yer verildi. DW'nin bu asılsız haberi sonrası Çerkeslerden tepkiler gelmeye başladı. Çerkesler, DW'nin Türkiye'ye yönelik iddialarını asla kabul etmediklerini söyledi.







"Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız." şeklinde açıklama yapan Çerkesler, "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz." diyerek Deutsche Welle'e gerekli cevabı verdi. Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Çerkesler, "Biz bu vatanı ekmeğini yediğimiz için değil, açlıktan ölsek de severiz. Bizim sevgimiz ekmek kırıntılarına endeksli değildir. HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE." ifadelerini kullandı.







"Seçmeli Çerkesce dersleri konulmuştur"

Ayrıca Türkiye'de Çerkeslere birçok imkanın sunulduğun belirterek, "Türkiye'de üniversitelerde Çerkesce bölümleri açılmış, ilköğretimde seçmeli Çerkesce dersleri konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde Çerkeslere yönelik bir asimilasyon yoktur. Türkiye'deki Çerkesler Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır!" notu düşüldü.