Burdur'da şarküterideki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı! "Korksun diye ateş ettim"

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) çalıştığı şarküteride, kocasının yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay (30), duruşmada "Korksun diye ateş etmek istedim. O panikle Hatice'ye rasgeldi. Amacım öldürmek değildi" dedi.

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Bucak'ta 28 Nisan'da 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı çalıştığı iş yerinde, kocasının yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay'ın yargılanmasına başlandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Ramazan Topay, tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBiS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Hatice Işık'ın babası Bayram, annesi Nazife Varkal ve eşi Mehmet Işık salonda hazır bulundu.

'Korksun diye ateş ettim, Hatice'ye rastgeldi'

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Ramazan Topay, Hatice Işık ile bir dönem arkadaşlığı olduğunu öne sürerek, "Olay günü bilmediğim bir numaradan beni aradılar. Demir doğramacı olduğum için demir doğrama işi yaptıracaklarını söylediler. Çağırdıkları yere gidince Hatice'nin akrabası olduğunu söyleyen kişiler tarafından tehdit edildim. Benim ve ailemin bu işten zarar göreceğini söylediler. WhatsApp üzerinden Hatice'yi arayıp 'Senin amacın ne, neden benim üzerime adam salıp tehdit ettiriyorsun, sana maddi manevi yardım ettim' dedim. Bana hakaret etti. Arabamda bulunan silahla iş yerine gittim, 'Çıkın dışarı' diye bağırdım. 'Hatice ile konuşacağım' dedim. O esnada, 'korksun' diye ateş etmek istedim. O panikle Hatice'ye rastgeldi. Onu yerde görünce korku ve panikle olay yerinden uzaklaştım. Amacım öldürmek değildi" dedi.

'Çocuğumu katil öldürsün diye beslemedim'

Hatice Işık'ın babası Bayram Varkal "Evvela Allah'a, sonra sayın savcımıza güveniyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi. Anne Nazife Varkal ise "Hiçbir şey öldürmeye sebep değildir. Ben çocuğumu katil öldürsün, diye beslemedim. Bekar bir adamın, evli barklı 2 çocuklu bir kadınla ne işi vardı? Şikayetçiyim, kimse kimseyi öldüremez" diye konuştu.

'Hepinizi öldüreceğim' deyip ateş etti'

Hatice Işık'ın eşi Mehmet Işık ise "Ben eşimin sanıkla arkadaşlığını bilmiyordum. Tesadüfen dükkandaydım. Sanık gelip kapıyı açtı. Önce eşim gördü benim sırtım dönüktü. Eşim 'Dikkat Mehmet' dedi. Döndüğümde 'Çıkın dışarı şerefsizler. Hepinizi öldüreceğim' deyip hedef gözeterek üç el ateş etti. Beni de vuracaktı. Ben o esnada silahı tuttum. Sanık silahı bırakıp gitti. Polisler geldi. Silahı teslim ettim" dedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.