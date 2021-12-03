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Nilsu Berfin Aktaş eşi kimdir evli mi eşi kaç yaşında?

Nilsu Berfin Aktaş eşi kimdir evli mi eşi kaç yaşında?

Geleceğin Starı yarışmasıyla ün kazanan ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakteriyle kendini sevdiren 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 1998 doğumlu genç oyuncunun gizli bir şekilde evlendiği iddiaları ortaya atıldı. Aktaş iddialara yanıt vermedi. İşte detaylar...

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Kuzey Yıldızı dizisi ile tanınan son rol aldığı dizisi Benim Hayatım da reytinglerde kötü bir sonuç alan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın, iş insanı Serdar Sertçelik ile evli olduğu ortaya çıktı. Nilsu Berfin Aktaş ve Serdar Sertçelik çifti geçen hafta ayaklıgazete.com’un gecesine katılmış el ele poz vermişlerdi. Eşi hakkında ilk kez açıklama yapan genç oyuncu, Nilsu Berfin Aktaş “Hayatımda her şey çok güzel gidiyor. Birbirimizi özledikçe ya o İstanbu’a geliyor ya da ben Ankara’ya gidiyorum” demişti.

Nilsu Berfin Aktaş evlendi mi: 

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayan Benim Hayatım dizisinde başrol oynayan oyuncunun gizlice evlendiği ileri sürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncunun iş insanı Serdar Sertçelik ile gizlice evlendiğini söyledi.
Hayatım Çok Yolunda

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle bir ödül törenine katılan genç oyuncu, ilişkisi için 'Hayatımda her şey çok güzel gidiyor. Birbirimizi özledikçe ya o İstanbul'a geliyor ya da ben Ankara'ya gidiyorum' demişti.

Nilsu Berfin Aktaş kimdir: 1998 yılında Ankara’da doğan Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterine hayat verdi.

Nilsu Berfin Aktaş dizileri

2021 - Benim Hayatım

2019 - Show TV / Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe Karakteri

2019 - Rastlantı

2018 - Geleceğin Starı

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