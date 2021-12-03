Akaryakıt ve LPG fiyatları enflasyon sepetinde can yaktı! Benzine 2 ayda 7 kez zam geldi

TÜİK Kasım ayı enflasyonuyla birlikte Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünleri de açıkladı. Kasımda fiyatı önceki aya göre en çok artan ürünlerin arasında akaryakıt ve LPG de yer aldı. LPG dolum ücreti önceki aya göre yüzde 19,55 oranında arttı. Benzine 2 ayda 7 kez zam geldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verilerinde zam şampiyonları arasında akaryakıt ve LPG fiyatları da girdi. Geçtiğimiz ay dolar/TL kurunda yaşanan olağanüstü artış nedeniyle akaryakıt ve otogaz fiyatlarına gelen büyük zamlar dikkat çekti.

TÜİK açıkladı: LPG 1 ayda yüzde 19.55 zamlandı

TÜİK verilerine göre, LPG fiyatları önceki aya göre yüzde 19,55 oranında artarken motorin fiyatları yüzde 10,13 oranında, benzin fiyatları da yüzde 8,13 oranında artış gösterdi. Ayrıca 2021 yılı kasım ayında aylık artışın yüksek olduğu ana grup yüzde 6,31 ile ulaştırma oldu. Ulaştırma harcamalarındaki yıllık artışsa yüzde 22,7 oldu.

Benzin bir yılda yüzde 26.7 zamlandı

TÜİK verilerine göre benzinin ortalama fiyatındaki yıllık artış yüzde 26,7, motorindeki yıllık artış yüzde 35,5, LPG’nin ortalama fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 82,6 oldu.

Benzine 2 ayda 7 kez zam 1 kez indirim geldi

Ekim ayından bu yana Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından benzin ve motorine 7 zam ve 1 indirim yapıldı. EPGİS’in son olarak dün açıkladığı zamlardan sonra Ankara’da ortalama 9,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,60 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 9,11 liradan 9,55 liraya, İzmir’de 9,18 liradan 9,62 lira oldu.

LPG zamları dudak uçuklatıyor

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye 21 Ekim’de 22 kuruş daha zam gelmişti. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Sonrasında 16 Kasım'da 25 kuruş, 20 Kasım’da 45 kuruş, 23 Kasım'da 19 kuruş, 25 Kasım’da 65 kuruş zam gelmişti.

LPG, iki ay içerisinde yüzde 56 zamlandı

Dünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG’ye beşinci kez zam gelmiş oldu. Son iki ayda ise 7 kere zam yapıldı. Son zamla birlikte son iki ayda LPG'ye yapılan toplam zam 2,96 TL oldu. Bu zamla LPG, iki ay içerisinde yüzde 56 zamlanmış oldu.