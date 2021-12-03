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Gaziantep'te babasının dövdüğü Cihan Bebek'ten sevindiren haber

Gaziantep'te babasının dövdüğü Cihan Bebek'ten sevindiren haber

Gaziantep'te babası Yunus Göç'ün tokatlayarak şiddet uyguladığı 2 aylık Cihan Bebek için hastaneden açıklama geldi. Yoğun bakımdan çıkarılan bebek artık serviste tedavi görüyor. Babasınınişkencesine maruz kalan iki aylık Cihan Bebek iyileşmeye başladı

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Gaziantep'te babasının darbettiği bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre bebeğin genel durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Demir, "Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine servise çıkarma kararı aldık. Şu anda servisteki tedaviye devam ediyoruz. Burada da birkaç gün gözlem altında olacak. Eğer bu süreç içerisinde de bir problem olmazsa önümüzdeki hafta başında taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

​​​​​​​Baba tutuklanmıştı

Gaziantep'te baba Y.G'nin darbettiği yaklaşık 2 aylık bebek C.G. tedavi altına alınmıştı. Baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

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