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Merkez Bankası'ndan dövize yeniden müdahale! Enflasyon sonrası 14'e yaklaşmıştı

Merkez Bankası'ndan dövize yeniden müdahale! Enflasyon sonrası 14'e yaklaşmıştı

Merkez Bankası ikinci kez dövize doğrudan müdahale ettiklerini açıkladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü de 14 liraya yaklaşan kura müdahale edilmişti. Bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının sonrası 14 liraya yaklaşan döviz kuruna Merkez Bankası yeniden müdahale ederek satışa başladı.

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Merkez Bankası 14 liraya doğru yükselişe geçen doların ardından yeniden dövize doğrudan müdahaleye başladı. Çarşamba günkü müdahalenin ardından ikinci müdahale yapılmış oldu dolar şu an 13,60 seviyelerinde işlem görüyor.

TCMB 1 Aralık Çarşamba tarihinde, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu. 7 yıl aradan sonra bu hafta iki kez müdahale yapıldı.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Açıklamada şunlar denildi:

"Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu,
Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Enflasyon rakamları sonrası tırmanış başlamıştı

TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından döviz tekrar yükselişe geçmişti. Serbest piyasada 13,6520 liradan alınıp, 13.6540 liradan satılarak güne başlayan dolar, enflasyon rakamlarının açılmasını 13.70 seviyesinde bekledi ve ardından 14 seviyelerine çok yaklaşmıştı.

Dövizden ilk tepki

13.55 itibariyle son durum:

Dövizin 13,65-13,70 arasında dalgalandığı dikkat çekiyor.

Saat 13.20 itibarıyla piyasalar:

Dövizin 13,60 seviyelerine gerilediği görüldü.

Müdahale öncesi saat 12:30 itibarıyla piyasalar şöyleydi: Enflasyonun açıklanmasının ardından bir süre 13.70 seviyelerinde seyreden dolar saat 12:00'den sonra yükselmeye başladı ve 13.83 liranın üzerine çıktı. Euro ise 15.62 liranın üzerinde seyrediyor. Sterlin ise 18.27 liranın üzerinde seyrediyor.

Çarşamba günü de müdahale edilmiş dolar 12 lira seviyelerine düşmüştü

Merkez Bankası'ndan 1 Aralık Çarşamba günü yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi. Müdahale öncesi 13,80 seviyelerinde olan dolar/TL, müdahale sonrası 12,50 seviyesinin altını gördü. Böylece müdahale ile yüzde 9.5 indi.

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