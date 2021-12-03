Özgür Demirtaş 'dolar satmayın' uyarısı yaptı! 'Yenilen pehlivan güreşe doymazmış'

Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra bir hafta içinde dolara ikinci kez müdahale etti. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 'Rezerv satmayın, yapmayın" uyarısı yaparken, Tunç Şatıroğlu, "Bu iş artık yenilen pehlivan ve doymama hikayesine döndü" dedi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise "Yapmayın, sadece ilave döviz talebi yaratıyorsunuz" diye isyan etti.

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Merkez Bankası 1 Aralık Çarşamba tarihinde, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu. 7 yıl aradan sonra bu hafta iki kez müdahale yapıldı. Ekonomistler ise Merkez Bankası'nı ve iktidarı "Yapmayın" diye uyardı. İşte Merkez Bankası'nın müdahelesine ilk tepkiler...

Merkez Bankası: Dövize doğrudan müdahale ediyoruz

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu... Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Özgür Demirtaş 'Rezerv satmayın' diye yalvardı

Merkez Bankası'nın 3 günde ikinci müdahalesi için "Rezerv satmayın. Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir. Rezervimizdeki her dolar çok değerli. Rezerv satmayın. Rezerv satmayın. Merkez Bankasının para politikasını düzeltin ve güven verin yeter" deyip uyardı: 'Olmaz...'

Aynı yerden iki kez neşter yanlışı gösteriyor

"Aynı yere ikinci kez neşter vuruyorsanız ya yaptığınız tanı yanlıştır ya da tedavi yolunuz" diyen Ekonomist Uğur Gürses ise, "Ankara'da numeroloji ile uğraşan biri mi var? :) Nereden belirlendiği bilinmeyen 6.85'lik kurda tutmak için on milyarlarca dolarlık rezerv eritildi. Şimdi onun iki katı seviye olan 13.7'de tutmak için rezerv mi eritiliyor?" diye sordu.

Eski MB Başkanı Durmuş Yılmaz: Yapmayın... Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ise "Yapmayın, sadece ilave döviz talebi yaratıyorsunuz. Sn CB’na “susmanız daha hayırlı olacaktır” demeniz döviz satmaktan daha etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış

Piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu ise Merkez Bankası'nın bir gün arayla dövize müdahalesini "yenilen pehlivan güreşe doymaz" atasözüyle eleştirdi. Şatıroğlu, "Bu iş artık yenilen pehlivan ve doymama hikayesine döndü" dedi.