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'Sapık kadınları bıçaklayıp kaçıyor, Yozgat ve Sivas'ta görüldü' dendi! Açıklama geldi

'Sapık kadınları bıçaklayıp kaçıyor, Yozgat ve Sivas'ta görüldü' dendi! Açıklama geldi

SİVAS ve çevresinde hızla yayılan “bir sapığın kadınları bıçakla yaralayıp kaçtığı” iddiaları asılsız çıktı, Sivas emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ile kadınlar rahat bir nefes aldı.

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Son günlerde Sivas, Tokat ve Yozgat’ta bıçaklı bir sapığın kadınları ve genç kızları yaralayarak kayıplara karıştığı iddiaları ve bu iddiaların bazı internet sitelerinde haberleştirilmesi kadınları tedirgin etti. Tokat’ın Turhal ilçesinde iki kadını bıçaklayan Kadın’ın daha sonra Yozgat’ın Sorgun ilçesinde görüldüğü ardından da Sivas’a geçtiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Sivas İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçek olmadığı açıklandı. Yapılan açıklamada, iddialar ile ilgili her hangi bir resmi ihbar bulunmadığı, bu yöndeki asılsız haberlere itibar edilmemesi istendi. Yapılan açıklamada ayrıca kadına şiddete yönelik suçların titizlikle takip edildiği ifade edildi.

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