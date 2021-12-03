Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan işitme ve görme engelli kursiyerlere ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuran'ı Kerim ile temel dini bilgiler eğitimi alan işitme ve görme engelli kursiyerlerle bir araya geldi. Erbaş, "İnşallah kardeşlerimizin ihtiyaçlarını daha fazla gidermeye gayret edeceğiz" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çankaya Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde Kur-an'ı Kerim eğitimi gören işitme ve görme engelli kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerleri sınıflarında ziyaret eden Erbaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Braille alfabesinden Kur-an-ı Kerim'i öğrenen kursiyerlerle sohbet eden Erbaş, öğrenmenin yaşı ve engeli olmadığını belirtti. İşaret diliyle temel dini bilgileri öğrenen işitme engellilerle bir araya gelen Erbaş, kursiyere hediyeler verdi.

'İhtiyaçlarını daha fazla gidermeye gayret edeceğiz'

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ali Erbaş, Dünya Engelliler Günü nedeniyle kursiyerlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Burada birkaç sınıfımızda hem işitme engelli hem de görme engelli kardeşlerimiz eğitim almaktadırlar. Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenmekteler. Bu dersler için yetiştirdiğimiz hocalarımız var. Onlara sertifika programları uygulayarak, işaret dilini daha önce öğretmiştik. Yine görme engelliler derslerine giren hocalarımız Braille alfabesiyle ders vermeyi öğrenmişlerdi. Bu hocalarımızın desteği ile pek çok kardeşimiz Çankaya Müftülüğü’nün Gençlik Merkezi'nde ders almaktadırlar. Hem işitme hem görme engelli vatandaşlarımız dinimizi öğrenmeye gayret etmekteler. Ben bugün onları ziyarete geldim. Kendileriyle görüştük, sınıflarda sohbet ettik. İnşallah kardeşlerimizin ihtiyaçlarını daha fazla gidermeye gayret edeceğiz" dedi.