BIST 1.908
DOLAR 13,70
EURO 15,49
ALTIN 784,02
HABER /  GÜNCEL

Başak Cengiz'in adını yeğeni yaşatacak! Ağabeyi mahkemeye başvurdu

Başak Cengiz'in adını yeğeni yaşatacak! Ağabeyi mahkemeye başvurdu

ATAŞEHİR'de sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz kızının adına Başak ismini eklemek için mahkemeye başvurdu. Başak Cengiz'in adı daha önce de mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine ardından ise ikamet ettiği Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Kültür Merkezi'ne verilmişti.

Abone ol

İki aylığına Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da mesaisinin ardından Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti. Genç kadının ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu.

Boz sevk edildiği Sulh Ceza Halimliği sorgusunda, "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum" demişti. Zanlı, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kardeşinin adını yaşatacak

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Tüm bu yaşananlar ardından Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz ve eşi Selfinaz Cengiz, kardeşlerinin hatırasını yaşatmak üzere harekete geçti. Avukat Mustafa Tırtır aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, 5 yaşındaki kızının adının yanına Başak eklenmesini talep etti.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, vahşice katledilen Cengiz'in yaşadığı trajik olayın tüm aile fertlerini derinden etkilediği anlatıldı. Ağabey Fatih Cengiz'in kardeşi Başak Cengiz'in adının kızının adına eklenmesiyle Hiranur ve tüm aile için bir nebze olsun manevi huzur sağlayacağı kaydedildi.

"Aileye güç vereceğini düşünmekteyiz"

Avukat Mustafa Tırtır, "Müvekkillerimiz Başak Cengiz'in hatırasını yaşatmak için kızlarının bu zamana kadar kullanmakta olduğu 'Hiranur' ismini kaldırmaksızın, adına Başak adı eklenerek 'Hiranur Başak' olarak değiştirilmesini istemektedir. Başak Cengiz adının aileye güç vereceğini düşünmekteyiz" diye konuştu. Açılan dava, ilerleyen günlerde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da feci kazada öldü! Kadının kıyafeti tartışma konusu oldu
Kastamonu'da feci kazada öldü! Kadının kıyafeti tartışma konusu oldu
Merkez Bankası'ndan dövize yeniden müdahale! Enflasyon sonrası 14'e yaklaşmıştı
Merkez Bankası'ndan dövize yeniden müdahale! Enflasyon sonrası 14'e yaklaşmıştı
Hulusi Akar isyan etti: Parasını versek dahi alamıyoruz
Hulusi Akar isyan etti: Parasını versek dahi alamıyoruz
Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Esenyurt'ta 15 bin nüfuslu sitenin şimdi de suları kesildi! İsyan ettiler
Esenyurt'ta 15 bin nüfuslu sitenin şimdi de suları kesildi! İsyan ettiler
Gaziantep'te babasının dövdüğü Cihan Bebek'ten sevindiren haber
Gaziantep'te babasının dövdüğü Cihan Bebek'ten sevindiren haber
Dolar yükselmeye başladı! Dolar 14 liraya doğru giderken piyasada son durum
Dolar yükselmeye başladı! Dolar 14 liraya doğru giderken piyasada son durum
Berber ve kuaförler krizde Can suyu kredisi istiyorlar
Berber ve kuaförler krizde Can suyu kredisi istiyorlar
16 günde 34 bin lira kazandı manavı bakkalı herkes bu işe girdi
16 günde 34 bin lira kazandı manavı bakkalı herkes bu işe girdi
Toyota tarihi açıkladı! Tamamen elektriğe geçiyor
Toyota tarihi açıkladı! Tamamen elektriğe geçiyor