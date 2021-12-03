Başak Cengiz'in adını yeğeni yaşatacak! Ağabeyi mahkemeye başvurdu

ATAŞEHİR'de sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz kızının adına Başak ismini eklemek için mahkemeye başvurdu. Başak Cengiz'in adı daha önce de mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine ardından ise ikamet ettiği Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Kültür Merkezi'ne verilmişti.

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İki aylığına Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da mesaisinin ardından Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti. Genç kadının ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu.

Boz sevk edildiği Sulh Ceza Halimliği sorgusunda, "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum" demişti. Zanlı, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kardeşinin adını yaşatacak

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Tüm bu yaşananlar ardından Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz ve eşi Selfinaz Cengiz, kardeşlerinin hatırasını yaşatmak üzere harekete geçti. Avukat Mustafa Tırtır aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, 5 yaşındaki kızının adının yanına Başak eklenmesini talep etti.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, vahşice katledilen Cengiz'in yaşadığı trajik olayın tüm aile fertlerini derinden etkilediği anlatıldı. Ağabey Fatih Cengiz'in kardeşi Başak Cengiz'in adının kızının adına eklenmesiyle Hiranur ve tüm aile için bir nebze olsun manevi huzur sağlayacağı kaydedildi.

"Aileye güç vereceğini düşünmekteyiz"

Avukat Mustafa Tırtır, "Müvekkillerimiz Başak Cengiz'in hatırasını yaşatmak için kızlarının bu zamana kadar kullanmakta olduğu 'Hiranur' ismini kaldırmaksızın, adına Başak adı eklenerek 'Hiranur Başak' olarak değiştirilmesini istemektedir. Başak Cengiz adının aileye güç vereceğini düşünmekteyiz" diye konuştu. Açılan dava, ilerleyen günlerde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.