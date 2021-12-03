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Elon Musk siyasetçilere yaş sınırı istedi Kimi ima etti?

Elon Musk siyasetçilere yaş sınırı istedi Kimi ima etti?

SpaceX'in kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, seçilmiş siyasetçiler için bir yaş sınırı belirlenmesini önerdi.

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Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda herhangi bir siyasetçinin ismini anmazken, Twitter kullanıcıları Musk'ın görevdeki en yaşlı ABD Başkanı olan 79 yaşındaki Joe Biden'ı ima ettiğini ileri sürdü.

Musk, aday olmak isteyen siyasetçilerin 70 yaş altında olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi bir göreve adaylık için bir yaş sınırı getirelim, 70 altındaki bir sayı olabilir."

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