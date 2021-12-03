Binlerce kitap arasından seçildi! İşte son 125 yılın en iyi 25 kitabı
The New York Times gazetesi, son 125 yılın en iyi kitabının belirleneceği dev bir ankette finale kalan kitaplar belli oldu.
Amerika'nın önde gelen gazetesi son 125 yılın en iyi kitabını belirlemek için "Vote For the Best Book (En iyi kitabınızı oylayın)" başlığıyla bir anket başlattı. Listede romanlar, anı kitapları ve şiir koleksiyonları dahil olmak üzere binlerce öneri 25 tanesi finale kaldı.
Dün başlayan yeni anketle tüm okurlar, 25 kitap içerisinde en fazla 3 adet olacak şekilde oylamaya katılabilecek. Anketin sonucu aralık ayı içerisinde açıklanacak.
İşte NY Times’a göre dünyada son 125 yılın en iyi kitapları...
25. Ulysses (James Joyce)
24. A Tree Grows in Brooklyn - Betty Smiths