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Binlerce kitap arasından seçildi! İşte son 125 yılın en iyi 25 kitabı

Binlerce kitap arasından seçildi! İşte son 125 yılın en iyi 25 kitabı

The New York Times gazetesi, son 125 yılın en iyi kitabının belirleneceği dev bir ankette finale kalan kitaplar belli oldu.

Binlerce kitap arasından seçildi! İşte son 125 yılın en iyi 25 kitabı

Amerika'nın önde gelen gazetesi son 125 yılın en iyi kitabını belirlemek için "Vote For the Best Book (En iyi kitabınızı oylayın)" başlığıyla bir anket başlattı. Listede romanlar, anı kitapları ve şiir koleksiyonları dahil olmak üzere binlerce öneri 25 tanesi finale kaldı.

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Binlerce kitap arasından seçildi! İşte son 125 yılın en iyi 25 kitabı

Dün başlayan yeni anketle tüm okurlar, 25 kitap içerisinde en fazla 3 adet olacak şekilde oylamaya katılabilecek. Anketin sonucu aralık ayı içerisinde açıklanacak.

 İşte NY Times’a göre dünyada son 125 yılın en iyi kitapları...

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Binlerce kitap arasından seçildi! İşte son 125 yılın en iyi 25 kitabı

25. Ulysses (James Joyce)


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Binlerce kitap arasından seçildi! İşte son 125 yılın en iyi 25 kitabı

24. A Tree Grows in Brooklyn - Betty Smiths


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