Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar Engelliler için yeni hakları duyurdu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısında konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine vefat eden AK Parti kurucularından eski Devlet Bakanı Güldal Akşit'i anarak başladı.

Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

-Başta burada olan kardeşlerimiz olmak üzere 3 Aralık Dünya Engelliler gününü tebrik ediyorum. Ülkemizde milyonlarca engelliyi temsilen burada bulunan engelli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Dün Tokyo Olimpiyatlarında önemli başarılar gösteren milli sporcularımızı Külliye'de ağırladık.

-Bugün atamalarını yapacağımız öğretmenlerine yeni yerlerinde başarılar diliyorum. Bugün dünya engelliler gününü vesile kılarak, 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Bugünküyle birlikte hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen engelli ataması 63 bin 87'ye ulaşmış durumda. Kim engellilerin yanındaymış işte bu rakam ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyor, uygulama ortada.

-Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız.

-Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık.

-Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılmasını teşvik ettik. İstihdamdan ayrımcılığın önlemesine kadar, engellilerimizin geçmişten gelen sorunlarını çözdük. Birleşmiş Milletler Engelli hakları bildirisini imzalayan ilk ülkelerden olduk. Engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarını kullanabilmesinin önünü açtık. 2013 yılında yapılan bir düzenlemeyle, özürlü, sakat çürük gibi incitici ifadeleri ortadan kaldırdık.

-Evde bakım hizmeti kapsamında 535 bin 805 vatandaşımıza aylık bin 800 TL ödeme yapıyoruz.

-Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, evde bakım, girişimcilik, sağlık ve erişilebilirlik gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.