Irak'ın kuzeyine TSK ve MİT operasyonu: 4 PKK'lı öldürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Yıldırım' operasyon bölgesinde 2, Zap bölgesinde 1 ve Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirilirken, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG’li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" denildi.