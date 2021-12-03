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Öğretmenin sahiplendiği sokak kedisi 'Nazlı'ya kardeşi 'Çakıl'dan kan nakli yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öğretmenin sahiplendiği sokak kedisi 'Nazlı'ya kardeşi 'Çakıl'dan kan nakli yapıldı

Aydın'da bir öğretmenin sahiplendiği sokak kedisi, kan kaybı nedeniyle götürüldüğü veteriner kliniğinde kardeşinden alınan kanın nakledilmesiyle hayata tutundu.

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Efeler ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda sınıf öğretmeni Fatiye Kibar, 3 yıl önce sokakta bakıma muhtaç 3 kedi yavrusunu sahiplendi.

Kibar'ın "Nazlı" adını verdiği kedisi, bir süre önce rahatsızlandı. Götürdüğü veterinerlerde tanı konulamayan kedinin durumu, önceki hafta gece saatlerinde ağırlaştı. Hayvansever öğretmenin yardım çağrısını yanıtsız bırakmayan veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu, gece kliniğini açarak kediye müdahale etti.

Antakyalıoğlu'nun, rahim kısmında kanama tespit edilen "Nazlı"nın acil kana ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Kibar, hayvanın evdeki kardeşi "Çakıl"ı getirdi.

Hayvanların kan tahlillerinin uyumlu çıkmasının ardından nakil başarılı şekilde gerçekleştirildi. Rahmi alınan "Nazlı", bir hafta içerisinde sağlığına kavuştu.

Öğretmen Fatiye Kibar, AA muhabirine, hayvanlara çok değer verdiğini, sokakta gördüğü hasta kedileri tedavi ettirdiğini söyledi.

"Nazlı"nın öleceğini düşünerek gözyaşı döktüğünü, nakil sırasında "Çakıl"ı kaybetme riskinin de bulunduğunu ve tedirginlik yaşadığını belirten Kibar, veteriner hekimin başarılı müdahaleyle iki kediyi de sağlığına kavuşturduğunu dile getirdi.

Kibar, "Şu an çok mutluyum. İki kediyi de kurtardık. Sırtımdan büyük bir yük kalktı. En azından 'Nazlı tekrar hastalanacak mı?' diye düşünmeyeceğim. Çünkü Nazlı’nın sorunu rahmindeymiş. Onlar için çok dua ettim." dedi.

"İkisinin sakinliği ve bizlerin azmiyle başardık"

Antakyalıoğlu ise kedilerde kan naklinin çok zor olduğunu vurguladı.

Nakil sırasında hayvanlarda stres oluşması halinde iki kedinin de kaybedilebileceğini belirten Antakyalıoğlu, şunları kaydetti:

"Normalde kedilerde kan nakli yapılabilir ancak uygulamada çok zordur. İkisinin sakinliği ve bizlerin azmiyle başardık. Kediden kediye kan verme olayıyla daha önce hiç karşılaşmadım ve yapmadım. Köpekten köpeğe yapıyoruz aslında ama kediden kediye kısmı nadirdir. Nakil esnasında donör olan kedimizi de kaybedebiliriz. Diğer kedide de benzer durum olabilirdi. Sakin olmaları çok önemli etken. 'Bak kardeşini kurtaracağız, sakin ol biraz.' dedik ve o da durdu."

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