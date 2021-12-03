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Bulaşma oranı yüksek! Salgın mutasyona uğradı: Yetkililer alarma geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bulaşma oranı yüksek! Salgın mutasyona uğradı: Yetkililer alarma geçti

JAPONYA’nın Kumamoto eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından 67 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

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Japonya'da bu yıl ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkan kuş gribi salgını, ülkenin bir eyaletine daha sıçradı. Kumamoto'daki Nankan kasabasında bulunan bir tavuk çiftliğinde, yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen toplu kuş gribi vakaları tespit edildi. Tesiste dün çok sayıda tavuğun ölü bulunması üzerine yapılan testler sonucunda görülen salgın nedeniyle 67 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi. Yapılan genetik testlerde ise salgına yol açan mutasyonun virüsün H5 tipi olduğu belirlendi.

Kumamoto eyalet yönetimi, salgının doğrulandığı tesisin 3 kilometre yarıçapındaki bölgede önlemleri en üst düzeye çıkarırken, kısıtlı hareket alanı ilan edilen bölgenin dışına tavuk ve yumurta sevkiyatı askıya alındı. Tavuk çiftliği ve çevresinde kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

Rekor sayıda kanatlı hayvan ölmüştü
Japonya’da bu yıl ilk olarak Akita eyaletinde patlak veren kuş gribi salgını Kagoshima ve Hyogo eyaletlerine de sıçramış, yaklaşık 355 bin kanatlı hayvan itlaf edilmişti. 2018 yılından bu yana ülkede ilk kez geçtiğimiz yılın Kasım ayında görülen toplu kuş gribi vakaları, daha bulaşıcı olan H5N8 mutasyonunun etkisiyle birçok eyalete sıçramış, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının da geçen yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

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